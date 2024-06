DA DOMENICA 9 GIUGNO L’ORARIO ESTIVO DEI MEZZI PUBBLICI: TUTTE LE INFO

LECCO – Da domenica 9 giugno entra in vigore l’orario estivo del trasporto pubblico su tutto il bacino delle province di Como, Lecco e Varese.

Il nuovo orario prevede “una serie di novità tese a soddisfare l’utenza turistica e dimostra la crescente attenzione e sensibilità dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco, Varese verso la mobilità non sistematica ovvero quella non costituita dagli abituali pendolari mattino-sera e dagli studenti. Il nostro territorio, infatti, da anni registra importanti incrementi del numero di visitatori e turisti anche stranieri incuriositi dalle splendide cartoline che i laghi e le montagne prealpine sanno offrire. Il tutto in coerenza con le nuove abitudini del periodo post-Covid dove si riscontra un aumento degli spostamenti occasionali fra i quali quelli per svago e di carattere turistico ai quali il sistema dei trasporti pubblici è chiamato a dare risposta, offrendo un servizio competitivo di mobilità sostenibile per tutti i cittadini”.

I nuovi orari sono stati resi possibili “grazie alla fattiva collaborazione con le aziende di trasporto dell’intero bacino”.

Principali modifiche di orario:

Area di Lecco Linea 5 Lecco FS – Funivia



Nei giorni di sabato per tutto il periodo estivo circolano nuove corse dalle 18.30 alle 22.30 in concomitanza con il nuovo servizio serale della Funivia dei Piani D’Erna.

Gli orari permettono coincidenza in stazione a Lecco con i treni in arrivo da Bergamo, Tirano e Milano prima dell’ora di punta ed in coincidenza con le partenze per le medesime località.

Orari e informazioni:

https://www.lineelecco.it/trasporto/

https://www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/piani-derna

D21 Bellano – Varenna – Esino Lario e linea Urbana di Colico

Confermati i potenziamenti del servizio già attuati nel corso della stagione estiva 2023 (dettagli: https://www.leccotrasporti.it)

D35 Lecco – Taceno – Premana

Attivo il servizio “bicibus” per trasporto biciclette sull’autobus nella tratta Lecco – Barzio. Il servizio è attivo tutti i giorni da lunedì a domenica solo su specifiche corse indicate in orario.

Confermati i potenziamenti del servizio già attuati nel corso della stagione estiva 2023. (dettagli: https://www.leccotrasporti.it)

Confermato il recente collegamento con il distretto sanitario di Introbio.

D55 Lecco – Oggiono – Annone

Attivo il servizio “bicibus” per trasporto biciclette sull’autobus nella tratta Lecco – Galbiate. Il servizio è attivo nei soli giorni festivi sulle corse indicate in orario.

Orari e informazioni:

https://www.leccotrasporti.it/orari-stampabili-in-vigore/