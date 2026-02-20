DA ENAIP LECCO UN CORSO PER TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

LECCO – Il corso per Tecnici dei servizi di animazione turistica, sportiva e del tempo libero di Enaip Lecco nasce per intercettare le aspettative dei giovani e rispondere ai bisogni del territorio e delle imprese. Lo sport rimane al centro di questo percorso innovativo, pensato per aiutare ragazze e ragazzi a trasformare le proprie passioni in una professione. Un’opportunità che si inserisce anche nel contesto delle Olimpiadi Invernali, evento che potrebbe diventare un volano per lo sviluppo del settore turistico e sportivo, oggi in forte crescita e trasformazione.

“Noi pensiamo che esista un modo di fare scuola che vada oltre i libri di testo e che sappia trasformare le passioni dei giovani in competenze, in un lavoro futuro e in veri progetti di vita. Il nostro corso Turismo, sport e tempo libero nasce proprio con questo approccio, che caratterizza i valori educativi e didattici di Enaip. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi imparano a organizzare e gestire eventi, attività sportive e iniziative culturali, oltre a conoscere e mappare il territorio dal punto di vista dell’offerta turistica, con particolare attenzione all’inclusione. La metodologia didattica valorizza il “saper fare” tanto quanto la preparazione teorica. L’obiettivo è formare figure versatili, capaci di comunicare con pubblici diversi, utilizzare strumenti digitali e progettare attività in grado di inserirsi nel mercato contemporaneo” spiega Federica Colombo, direttrice di Enaip Lecco.

Il corso rappresenta, quindi, un’occasione concreta per perfezionare competenze organizzative, comunicative e relazionali spendibili in numerosi contesti lavorativi. Le lezioni sono tenute da docenti tecnici e professionisti del settore, e il percorso prevede molte ore di tirocinio presso realtà del territorio. L’approccio multidisciplinare amplia ulteriormente le opportunità occupazionali, già oggi molto richieste.

Si tratta, in definitiva, di una grande opportunità per i giovani che desiderano contribuire alla valorizzazione di un territorio straordinario, incastonato tra lago e montagne. Un percorso che si sviluppa in sinergia con le realtà locali, rispondendo alle indicazioni delle istituzioni e ai bisogni degli operatori economici. Natura e cultura sono beni comuni su cui è fondamentale investire con innovazione e cura, capaci di aggregare le persone attorno a valori positivi e a sogni condivisi, in una prospettiva di lungo periodo.