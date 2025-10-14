DA GIOVEDÌ A SABATO CHIUSURE NOTTURNE SULLA SP 583 A MALGRATE

MALGRATE – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura al transito in orario notturno della SP 583 Lariana, nel tratto compreso tra il km 49+200 e il km 49+585, nel territorio comunale di Malgrate.
Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi di ripristino del tratto di parapetto incidentato su via Roma, nel Comune di Malgrate.
La chiusura sarà attiva dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 ottobre e dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre.
Durante il giorno, la circolazione sarà regolarmente ripristinata.
Per garantire la continuità della circolazione, sono previste deviazioni del traffico: il traffico veicolare leggero diretto a Lecco devierà lungo Ponte Azzone Visconti; quello diretto a Valmadrera dovrà reimmettersi sulla Sp 583 alla rotatoria al km 51+000 circa attraverso il Ponte Kennedy.
Il traffico veicolare pesante devierà sulla SS 36 all’altezza dello svincolo per il Ponte Alessandro Manzoni, con disinnesto dalla Sp 583 presso la rotatoria al km 51+000 in Comune di Pescate. Il traffico proseguirà lungo la SS 36 verso Lecco e, tramite la galleria Monte Barro, si immetterà sulla SS 639 in direzione Valmadrera.
Sono inoltre percorribili ulteriori itinerari alternativi lungo la viabilità comunale, provinciale e statale.
A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.
RedViab