DA GIUGNO PARTE “VERCURAGO PIÙ SICURA”, SODDISFATTO IL COMUNE

VERCURAGO – Come ormai da molti anni, il 1 giugno parte il progetto ‘Vercurago più sicura’ per porre maggiore attenzione alla sicurezza, specie in aree sensibili e, per il periodo estivo, di frequentazione turistica. Per questo, con delibera di giunta del 18 aprile scorso l’amministrazione ha nuovamente predisposto un programma finalizzato per fornire alla cittadinanza una maggiore tutela per la sicurezza, la salute e l’incolumità pubblica. Grazie infatti agli accordi con i Comuni di Bosisio Parini, Galbiate, Abbadia Lariana, Civate, Valmadrera e Desio si avrà un potenziamento degli agenti di Polizia Locale per le ore serali, prefestive e festive.

Inoltre, il servizio di Polizia Locale può contare anche sulle convenzioni in essere con l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Centro Coordinamento di Radio Soccorso (a cui è anche affidata la sorveglianza dei defibrillatori installati sul territorio). Il progetto del 2023 ha portato ad un significativo aumento dell’attività di controllo della sicurezza con oltre 900 verbali redatti riguardanti l’attività di polizia stradale (revisioni, velocità eccessiva, ecc, adiuvati dal sistema di lettura targhe), di polizia amministrativa (abbandono irregolare dei rifiuti) e di sorveglianza del territorio.

Numerosi gli interventi, in stretto collegamento con le altre forze dell’ordine del territorio, anche su loro espressa richiesta, legati al rilevamento di irregolarità civili e penali mediante il sistema di videosorveglianza (che conta oggi 27 telecamere, in via di implementazione) e di varchi di controllo dei passaggi automobilistici.

L’assessore alla sicurezza e polizia locale Roberto Maggi esprime “soddisfazione per i risultati ottenuti, specie se rapportati alla nostra dimensione territoriale. Una particolare menzione va ai nostri agenti di Polizia Locale che hanno una profonda conoscenza del territorio e, come possono vedere quotidianamente i cittadini, sono sempre presenti a presidio della viabilità, nelle ore di maggiore traffico, e della sicurezza delle varie zone del Comune, dal lago a Somasca”.

Sempre dall’inizio del mese saranno riattivati i parcheggi a pagamento (mediante gratta e sosta o app Easypark) nelle aree prospicenti il lago.

Una novità riguarda il nuovo parcheggio coperto con ingresso da via Lido Moggio che prevede l’assegnazione di posti auto per un periodo da 6 mesi a tre anni, con pagamento di un affitto, da richiedere al Comune; nello stesso saranno disponibili parcheggi a pagamento 0-24 per tutto il periodo dell’anno. Per informazioni rivolgersi al Comune di Vercurago.