DA LUNEDÌ 11 CHIUSO IL PARCHEGGIO ALLO SVINCOLO DEL BIONE

LECCO – Nuova fase per il cantiere dei lavori programmati per la realizzazione dello svincolo del Bione, collegato con la creazione del quarto ponte: a partire da lunedì prossimo 11 agosto, si renderà necessaria la chiusura definitiva del parcheggio di piazza Atleti Azzurri d’Italia, dove troverà spazio la rotatoria nord del nuovo raccordo.
Per gli utenti del centro sportivo comunale sarà possibile continuare a utilizzare l’area di sosta di via Don Ticozzi, confinante coi campi sportivi del centro.
M. C.