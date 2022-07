LECCO – Come già avvenuto nei mesi di marzo e aprile, da lunedì 4 luglio partirà il secondo taglio annuale del verde presente ai bordi delle strade e dei marciapiedi di Lecco.

Il programma prevede si inizi dal rione di Chiuso (4 luglio), per poi proseguire a Maggianico (5 e 6 luglio), Belledo (7 luglio) e Germanedo (8 luglio). I lavori riprenderanno lunedì 11 luglio a Germanedo e Castello, per poi risalire verso i rioni alti della città: Acquate (12-13 e 14 luglio), Bonacina, Olate, San Giovanni, Laorca e Rancio (18, 19, 20 e 21 luglio). Seguiranno le zone di via Pasubio, viale Turati e Castello (25 e 26 luglio) e quelle di Santo Stefano e del centro (27 e 28 luglio). Gli interventi si concluderanno nella zona di Pescarenico, fino alla località Rivabella (29 luglio).

“L’ultimo periodo vegetativo ha generato un’importante crescita di erba ai bordi delle strade e lungo i sentieri urbani, per cui abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini – ha detto l’assessore alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi – Anche lo scorso anno si è verificata la stessa situazione, pertanto potrebbe sembrare tardivo intervenire a luglio, mentre in realtà, poiché tra giugno e agosto si registra il periodo di maggiore crescita dell’erba, la tempistica del taglio è funzionale. Concludo ringraziando i cittadini che provvedono a mantenere pulito il bordo strada adiacente alla propria abitazione per una forma di cittadinanza attiva orientata verso i medesimi obiettivi di cura della città”.