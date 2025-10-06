DA OGGI IL CENSIMENTO 2025 A LECCO: TUTTI I DETTAGLI

LECCO – È partita oggi, 6 ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie anche a Lecco.

Nel 2025 partecipano alla rilevazione circa 1,5 milione famiglie e persone sull’intero territorio nazionale distribuite in 2.533 Comuni.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la collaborazione di tutte le famiglie campione.

I dati raccolti in occasione del Censimento permanente sono trattati in modo anonimo. L’Istat protegge la privacy e utilizza le informazioni solo a fini statistici nel pieno rispetto della normativa vigente.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

La data di riferimento della rilevazione è il 6 ottobre.

Hai ricevuto la lettera di Istat? Ecco cosa fare

1. Hai ricevuto una lettera non personalizzata con chiave indagine 02493 (in alto a sinistra della lettera) e/o hai letto la locandina affissa nel tuo palazzo? Attendi la visita di un rilevatore che dal 6 ottobre al 18 novembre si recherà presso il tuo domicilio per intervistarti.

2. Hai ricevuto una lettera personalizzata con chiave indagine 02494 in alto a sinistra della lettera?

Dal 6 ottobre al 9 dicembre puoi compilare il questionario online, direttamente a casa tua o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424

oppure

Dal 12 novembre al 23 dicembre puoi svolgere l’intervista con un operatore comunale a casa tua, oppure telefonicamente o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424

3. Hai ricevuto una lettera personalizzata con chiave indagine 022493 in alto a sinistra della lettera?

Dal 6 ottobre all’11 novembre puoi compilare il questionario online, direttamene a casa tua o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424

oppure

Dal 12 novembre al 23 dicembre puoi svolgere l’intervista con un operatore comunale a casa tua, oppure telefonicamente o recandoti presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lecco (previo appuntamento) 0341.481448-424

Contatti

Per maggiori informazioni contattare:

Ufficio Statistica – Ufficio di Censimento Comunale del Comune di Lecco

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12

Martedì e Mercoledì dalle 14 alle 16

Tel 0341 481448 – 424 istat@comune.lecco.it

Numero unico Istat: 1510

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.istat.it