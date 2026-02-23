DA OGGI LA 20ª SETTIMANA DEI VALORI ALL’I.C. CALOLZIO: VOLONTARI AL CENTRO

CALOLZIOCORTE – Oggi, lunedì 23 febbraio, prenderà ufficialmente il via la ventesima edizione della “Settimana dei Valori”, un appuntamento ormai radicato nel percorso formativo dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e dell’intera Valle San Martino. Un traguardo importante, celebrato con un programma particolarmente ricco di incontri, testimonianze e attività dedicate alla cultura della solidarietà.

Tra le principali novità di questa ventesima edizione spicca la partecipazione dell’Associazione ABIO Lecco, realtà che da anni sostiene i bambini ricoverati in ospedale grazie all’impegno di numerosi volontari del territorio. I volontari incontreranno gli studenti delle classi seconde medie delle sedi di Calolzio, Vercurago, Carenno e Torre de’ Busi, offrendo uno sguardo diretto sul valore del servizio gratuito e dell’accompagnamento nei momenti di fragilità.

Non mancheranno le tradizionali visite alle sedi dei Volontari del Soccorso e della Protezione Civile, occasioni sempre molto attese dagli studenti per conoscere da vicino chi opera quotidianamente per la sicurezza della comunità.

Come da consuetudine, la Settimana dei Valori si concluderà con un gesto concreto: una raccolta di viveri a favore della Caritas, organizzata e gestita direttamente dai ragazzi.

A inaugurare ufficialmente la settimana sarà l’intervento in tutte le classi di don Roberto Trussardi, responsabile diocesano e regionale della Caritas e membro del Consiglio nazionale, che offrirà agli studenti una riflessione profonda sul significato del bene comune e della solidarietà.

Tutti i sindaci dei Comuni coinvolti hanno inviato un messaggio di riconoscimento e incoraggiamento, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa e ringraziando le associazioni per il loro servizio alla comunità. Le lettere saranno lette in classe agli alunni, rafforzando il legame tra scuola e istituzioni.

Il docente responsabile, Massimo Tavola, ha spiegato le finalità del progetto: “A guidare il percorso di quest’anno è una frase del filosofo cinese Lao-Tzu, ripresa dal pedagogista contemporaneo Pietro Roveda, recentemente scomparso: “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Un invito a ricordare che il bene, pur facendo meno clamore, è la vera forza che sostiene la società e che deve essere coltivata con impegno, soprattutto tra i giovani. Un messaggio che risuona anche nelle parole del Presidente della Repubblica, che ogni anno ribadisce come il volontariato rappresenti una componente fondamentale della vita del popolo italiano”.

“La Valle San Martino – spiega Tavola – può contare su un tessuto associativo vivo e generoso, un patrimonio prezioso da trasmettere alle nuove generazioni. Per questo un ringraziamento speciale va ai presidenti e ai responsabili delle 11 associazioni coinvolte, che con disponibilità e passione incontreranno gli studenti. Un grazie anche alla Biblioteca Cittadini, che per l’occasione proporrà una selezione di letture dedicate alla solidarietà, al volontariato e alle realtà associative partecipanti.

Fondamentale il contributo dei docenti referenti che hanno collaborato alla complessa organizzazione dell’iniziativa: per Calolzio Federico Totaro e Manuela Bonacina, per Vercurago Sonia Valsecchi ed Elena Figini, per Carenno Pietro Diodati e per Torre de’ Busi Sonia Balossi.

Un ringraziamento va inoltre ai sindaci, alle amministrazioni comunali e alla Comunità Montana per il patrocinio e il sostegno”.