DA OTTOBRE IL CORSO “LA SCELTA DI ESSERE COPPIA”

LECCO – Aperte le iscrizioni al corso “La scelta di essere coppia“, una serie di incontri gratuiti promossi dal Comune di Lecco in collaborazione con la sezione di Lecco dell’Ondif – Osservatorio nazionale sui diritti di famiglia, per conoscere diritti, doveri, responsabilità e tutele per costruire e proteggere la propria vita di coppia.

Il corso, dedicato principalmente a coppie sposate, conviventi o unite civilmente (ma anche a singole persone interessate) sarà tenuto dall’avvocato Silvia Natalia Castagna, presidente di Ondif Lecco, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato nel 2022 per l’attivazione dello sportello informativo e di orientamento in materia di diritto di famiglia.

Così l’assessore ai servizi istituzionali del Comune di Lecco Roberto Pietrobelli: “Grazie al protocollo in essere con la sezione di Lecco dell’Ondif, siamo in grado di erogare questo ulteriore servizio ai cittadini, un corso pensato per fornire strumenti di conoscenza di norme importanti per chi si avvicina alla vita di coppia e alla genitorialità. Ringrazio l’avvocato Castagna per la sua disponibilità e per il suo impegno”.

Gli incontri si terranno nella sala conferenze di Palazzo delle Paure dalle 10 alle 11.30 di sabato 11, 18, 25 ottobre, 8 e 15 novembre e comprenderanno ciascuno un primo momento formativo e un secondo momento in cui sarà dato spazio alle domande dei partecipanti, che potranno essere formulate sul momento o anticipate attraverso il modulo di iscrizione.

“Come presidente dell’Ondif, sezione di Lecco – sottolinea l’avvocato Silvia Natalia Castagna – esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questo percorso formativo dedicato alle coppie, organizzato in collaborazione con il Comune di Lecco. Si tratta di una iniziativa importante e innovativa che risponde all’esigenza, sempre più sentita, di offrire strumenti di consapevolezza e conoscenza a chi sceglie di costruire un progetto di vita insieme. Conoscere i diritti, i doveri e le opportunità che l’ordinamento prevede per la coppia e la famiglia , significa porre basi più solide per una relazione matura e responsabile, capace di affrontare con equilibrio anche le eventuali difficoltà future. L’Osservatorio sostiene con convinzione queste iniziative che promuovono la cultura giuridica come risorsa concreta al servizio dei cittadini”.

I primi tre incontri tratteranno di diritti e doveri che tutelano il matrimonio e le unioni civili, convivenza, responsabilità genitoriale, diritti dei figli e adozione (accenni), regime patrimoniale tra comunione e separazione dei beni, fondo patrimoniale e tecniche di budgeting. Gli ultimi due incontri affronteranno la crisi dell’unione, tra cui la separazione (scioglimento del matrimonio o dell’unione civile), l’affido dei figli e gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, come la mediazione familiare.

Per partecipare al corso, o a singoli incontri, è necessario iscriversi a partire da questo collegamento. 80 i posti disponibili.