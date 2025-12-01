DA REGIONE 100MILA EURO A ERVE PER LA SICUREZZA DI VIA PRATOMOLONE

MILANO – Regione Lombardia stanzia circa 4 milioni di euro per finanziare 29 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali e provinciali.

Lo stabilisce una delibera della giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi danno copertura agli emendamenti approvati dal Consiglio regionale in fase di assestamento di bilancio.

Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, adeguamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali, consolidamento di ponti e sottopassi. Nello specifico, vengono finanziati 27 interventi sulla rete comunale per 2.780.000 euro e 2 interventi sulla rete provinciale per 1.100.000 euro, nei territori di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.

In provincia di Lecco è previsto un solo intervento, le opere di messa in sicurezza di via Pratomolone con sostituzione di barriere – 1° Lotto Comune, nel comune di Erve, finanziato interamente da Regione per 100mila euro.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie a un emendamento presentato dal consigliere regionale Ivan Rota.

Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, ha dichiarato: “Con questo intervento confermiamo l’attenzione di Regione Lombardia verso la sicurezza dei territori e delle comunità locali. Si tratta di risorse concrete che vanno a sostenere i Comuni e le Province in opere spesso indispensabili ma difficili da finanziare con i soli bilanci locali.”

“Investire sulla manutenzione straordinaria della rete viaria significa garantire collegamenti sicuri, sostenere lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’intervento su Erve, così come tutti quelli finanziati, è un segnale tangibile della vicinanza della Regione anche ai territori più piccoli e ai loro bisogni reali.”

“Come Regione – sottolinea l’assessore Terzi – mettiamo in campo un ulteriore aiuto a beneficio degli enti locali che gestiscono la rete stradale, sulla base, in questo caso, delle richieste pervenute attraverso il Consiglio regionale. Il nostro sforzo per contribuire alla sicurezza e alla funzionalità delle arterie stradali prosegue con determinazione, accogliendo le istanze dei territori: una sinergia che porta risultati concreti. I fondi stanziati si aggiungono a quelli messi in campo in questi anni sia per la riqualificazione sia per il monitoraggio delle infrastrutture”.

“Prosegue il lavoro – continua Terzi – per efficientare il sistema viabilistico, migliorando le connessioni affinchè cittadini e imprese possano muoversi in condizioni sempre più adeguate e sicure. Interventi come quelli finanziati possono apparire di minore entità, ma sono puntuali e necessari per migliorare la rete stradale nel suo complesso, compresa quella in carico ai Comuni e ai piccoli centri che spesso faticano a reperire le risorse. Siamo e saremo sempre dalla loro parte”.