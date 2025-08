DA REGIONE 22 MILIONI DI EURO PER L’OSPEDALE DI LECCO

LECCO – Regione Lombardia ha approvato il nuovo piano degli investimenti in sanità per il periodo 2025-2031, con l’obiettivo di potenziare infrastrutture, tecnologie e la qualità dell’assistenza sanitaria.

Tra le risorse stanziate, 22 milioni di euro sono destinati all’Ospedale di Lecco, a conferma dell’attenzione verso il territorio e della volontà di rafforzare i servizi sanitari locali attraverso interventi mirati e strategici.

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti:

• 16,20 milioni di euro saranno utilizzati tra il 2026 e il 2027 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antincendio, nell’ambito degli interventi di adeguamento strutturale;

• 5,80 milioni di euro, già inseriti a bilancio per il 2025, finanzieranno la realizzazione di una nuova sala operatoria ibrida, dotata di strumentazioni tecnologiche avanzate, in grado di garantire interventi chirurgici più efficaci, rapidi e sicuri.

“Queste risorse rappresentano un segnale concreto dell’impegno di Regione Lombardia per il territorio lecchese – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione –. L’obiettivo è potenziare le strutture esistenti, migliorare la qualità delle cure e garantire ambienti più sicuri sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. La sala operatoria ibrida sarà operativa già a partire dal 2025, mentre gli interventi strutturali seguiranno nel biennio successivo”.

Con questo piano, la Regione punta a rendere più moderna e resiliente la rete ospedaliera lombarda, mettendo al centro le esigenze dei cittadini.