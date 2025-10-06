DA REGIONE 400MILA EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO DI OLGINATE

MILANO – La giunta regionale della Lombardia ha approvato oggi la programmazione degli interventi per il triennio 2025-2027, finalizzati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del demanio lacuale e delle infrastrutture per la navigazione interna. La pianificazione si basa sulle proposte delle Autorità di Bacino Lacuale, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla tutela ambientale.

Gli interventi interesseranno l’intero territorio dei laghi lombardi, con un investimento complessivo previsto di 8.870.000 euro, di cui 4.731.500 euro a carico della Regione. Tra le iniziative più rilevanti, è stata approvata l’integrazione di ulteriori 400.000 euro al finanziamento già stanziato di 800.000 euro per la messa in sicurezza del lago di Olginate.

“Investire nella sicurezza e nella valorizzazione dei nostri laghi significa garantire uno sviluppo sostenibile e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo – dice il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza –. Il lago di Olginate rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità e questo intervento conferma l’attenzione costante della Regione verso il territorio lecchese”.