DA REGIONE E CARIPLO 8 MILIONI PER QUATTRO PROGETTI NEL LECCHESE

LECCO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore dello sviluppo del territorio lecchese per il cofinanziamento dei Progetti Emblematici Maggiori promossi dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 2025 dedicato alla provincia di Lecco.

Sono quattro i Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Lecco, iniziative di altissimo valore sociale, culturale e scientifico a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni stanziati da Regione Lombardia.

Comune di Civate con il progetto “ VSC – Villa Sacro Cuore: Spazi di Vita. La rinascita di un bene storico come volano per la riqualificazione del borgo storico “. Il progetto punta a trasformare Villa Sacro Cuore, oggi inutilizzata, in una ‘Porta del Territorio’ per la valorizzazione culturale, turistica e sociale di Civate. L’iniziativa prevede il recupero dell’immobile e la creazione di spazi multifunzionali per eventi, ospitalità e servizi alla comunità, con particolare attenzione all’invecchiamento attivo e alla coesione sociale. Il percorso si articola su tre assi: attrazione turistica, attivazione della comunità e sviluppo di un modello gestionale innovativo e sostenibile. L’obiettivo è fare di Villa Sacro Cuore un esempio di rigenerazione territoriale integrata, capace di coniugare cultura, welfare e sviluppo economico. Il progetto prevede un investimento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro , con un contributo regionale pari a 1 milione di euro, cui si aggiungono 500.000 euro stanziati da Fondazione Cariplo .

con il progetto VSC – Villa Sacro Cuore: Spazi di Vita. La rinascita di un bene storico come volano per la riqualificazione del borgo storico Il progetto punta a trasformare Villa Sacro Cuore, oggi inutilizzata, in una ‘Porta del Territorio’ per la valorizzazione culturale, turistica e sociale di Civate. L’iniziativa prevede il recupero dell’immobile e la creazione di spazi multifunzionali per eventi, ospitalità e servizi alla comunità, con particolare attenzione all’invecchiamento attivo e alla coesione sociale. Il percorso si articola su tre assi: attrazione turistica, attivazione della comunità e sviluppo di un modello gestionale innovativo e sostenibile. L’obiettivo è fare di Villa Sacro Cuore un esempio di rigenerazione territoriale integrata, capace di coniugare cultura, welfare e sviluppo economico. Il progetto prevede un investimento complessivo di oltre , con un cui si aggiungono stanziati da . Provincia di Lecco con il progetto “ Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso“. Il progetto nasce per creare opportunità di lavoro e crescita per i giovani della Brianza lecchese, riducendo la dispersione scolastica e il disallineamento tra i percorsi educativi e le competenze richieste dalle imprese. Prevede la realizzazione di laboratori per il nuovo indirizzo tecnico in meccanica, meccatronica ed energia presso l’IIS ‘Francesco Viganò’ e l’attivazione di percorsi formativi innovativi e informali. L’iniziativa punta a costruire un hub di istruzione permanente in sinergia con aziende ed enti del territorio, favorendo competenze qualificate e inserimento consapevole nel mondo del lavoro.

L’investimento complessivo supera i 3,8 milioni di euro , con un cofinanziamento regionale di 1,4 milioni di euro e un contributo di 400.000 euro da parte di Fondazione Cariplo .

con il progetto Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso“. Il progetto nasce per creare opportunità di lavoro e crescita per i giovani della Brianza lecchese, riducendo la dispersione scolastica e il disallineamento tra i percorsi educativi e le competenze richieste dalle imprese. Prevede la realizzazione di laboratori per il nuovo indirizzo tecnico in meccanica, meccatronica ed energia presso l’IIS ‘Francesco Viganò’ e l’attivazione di percorsi formativi innovativi e informali. L’iniziativa punta a costruire un hub di istruzione permanente in sinergia con aziende ed enti del territorio, favorendo competenze qualificate e inserimento consapevole nel mondo del lavoro. L’investimento complessivo supera i , con un e un contributo di da parte di . Comune di Lecco con il progetto “LUCIA: Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento“. La proposta mira a valorizzare il patrimonio manzoniano come leva di sviluppo culturale, educativo e turistico, creando un ecosistema integrato che connetta luoghi, operatori e comunità. L’iniziativa punta a innovare linguaggi e modalità di fruizione attraverso il protagonismo giovanile, le arti performative contemporanee e le tecnologie digitali. Sono previsti interventi su Villa Manzoni e itinerari manzoniani, la creazione di un biglietto unico e una rassegna di eventi culturali e artistici. Obiettivo: trasformare il romanzo in esperienza viva e inclusiva, capace di generare attrattività e partecipazione.

L’investimento complessivo è di oltre 3 milioni di euro , con un cofinanziamento regionale di 600.000 euro e un contributo di 1.200.000 euro da parte di Fondazione Cariplo.

con il progetto “LUCIA: Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento“. La proposta mira a valorizzare il patrimonio manzoniano come leva di sviluppo culturale, educativo e turistico, creando un ecosistema integrato che connetta luoghi, operatori e comunità. L’iniziativa punta a innovare linguaggi e modalità di fruizione attraverso il protagonismo giovanile, le arti performative contemporanee e le tecnologie digitali. Sono previsti interventi su Villa Manzoni e itinerari manzoniani, la creazione di un biglietto unico e una rassegna di eventi culturali e artistici. Obiettivo: trasformare il romanzo in esperienza viva e inclusiva, capace di generare attrattività e partecipazione. L’investimento complessivo è di oltre , con un e un contributo di da parte di UniverLecco con il progetto “INSIEME – INnovazione per la Salute e l’Inclusione socialE in MovimEnto“. L’iniziativa mira a promuovere stili di vita attivi e inclusivi nel comune di Lecco, contrastando la sedentarietà e favorendo il benessere psicofisico. Il progetto prevede la creazione di un ecosistema sportivo accessibile a tutte le fasce d’età e condizioni sociali, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e persone fragili. Attraverso spazi dedicati, tecnologie innovative e il coinvolgimento di scuole, caregiver e comunità, si punta a valorizzare risorse esistenti e incentivare la partecipazione. L’approccio trasversale intende abbattere barriere fisiche, economiche e sociali, sperimentando strategie per l’inclusione e la sostenibilità nel tempo.

Il contributo di Regione e Fondazione Cariplo è di 2.900.000 euro.

L’attuazione degli interventi e l’erogazione dei contributi saranno seguite dall’Ufficio Territoriale Regionale Brianza-Lecco, in raccordo con Fondazione Cariplo.

“Si tratta di interventi di grande valore strategico per il nostro territorio – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – perché coniugano rigenerazione urbana, innovazione sociale, formazione e sviluppo delle comunità locali. Regione Lombardia continua a investire con convinzione sulla provincia di Lecco, sostenendo progetti capaci di generare benefici concreti e duraturi per cittadini, enti locali e imprese”.

“Il lavoro svolto in sinergia con Fondazione Cariplo – prosegue Piazza – dimostra quanto sia fondamentale fare squadra tra istituzioni per valorizzare le eccellenze del territorio e rispondere in modo efficace ai bisogni delle comunità. Questi progetti rappresentano un modello virtuoso di collaborazione e visione strategica”.

“Il Bando Progetti Emblematici – spiega Maria Grazia Nasazzi, presidente Fondazione comunitaria del Lecchese – rappresenta un’importante opportunità per il territorio lecchese. Quattro progetti che toccano la salute e il benessere quindi l’inclusione sociale, i luoghi e la cultura manzoniana, gli spazi di vita rigenerati, la società che dialoga con la scuola e viceversa. Ora i progetti entrano nel vivo e si presentano al territorio grazie a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia”.