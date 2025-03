DA REGIONE LOMBARDIA OLTRE 5 MILIONI PER SOSTENERE INIZIATIVE CULTURALI

LECCO – “La giunta regionale ha approvato la delibera sui criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi a sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. In particolare, si intendono sostenere per l’anno 2025 i soggetti pubblici e privati che operano in campo culturale attraverso un Avviso Unico per la selezione di progetti e l’assegnazione di contributi relativi agli ambiti di promozione educativa e culturale; musei, archivi e biblioteche; promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema; patrimonio culturale”.

“Le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a 5.050.000 euro così suddivise: 1.100.000 euro per la promozione educativa e culturale, 1.850.000 euro a favore di musei, archivi, biblioteche e catalogazione, 700.000 euro per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema, 700.000 euro per investimenti in conto capitale relativi a sale cinematografiche e sale da spettacolo, 700.000 euro per patrimonio culturale”.

“Regione Lombardia intende valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità. Si intende valorizzare progettualità che promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione del patrimonio culturale da parte delle più ampie fasce della popolazione; incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e che valorizzino le identità culturali lombarde; sviluppino azioni, iniziative ed eventi per arricchire l’evento Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; sviluppino iniziative in occasione di significative ricorrenze culturali e celebrazioni storiche”.

“Questo provvedimento rappresenta un segno concreto dell’impegno di Regione Lombardia a favore del settore culturale, fondamentale per la promozione e valorizzazione del nostro patrimonio. La provincia di Lecco vanta un ricco patrimonio culturale, arricchito da numerose realtà museali, veri e propri tesori locali e l’obiettivo regionale è quello di sostenere quelle realtà culturali che, con impegno e passione, operano in modo concreto, contribuendo alla crescita e valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio l’assessore alla Cultura Francesca Caruso per il suo impegno nella promozione e nel sostegno della crescita culturale della nostra regione” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.