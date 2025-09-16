DA REGIONE OLTRE 2,6 MILIONI AI PICCOLI COMUNI PER IL SOSTEGNO AI MINORI

LECCO – La giunta di Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento della quota straordinaria e aggiuntiva al Fondo Sociale Regionale 2025, pari a 2.653.991,54 euro, destinata ai Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

I fondi sono riservati ai Comuni che, nel corso del 2024, hanno sostenuto costi per l’inserimento di minori in Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia, strumenti fondamentali per garantire tutela, accompagnamento e crescita a bambini e ragazzi in situazioni di fragilità.

“Con questo stanziamento straordinario vogliamo ribadire con i fatti la vicinanza concreta della Regione ai Comuni più piccoli, che spesso sostengono da soli spese importanti per l’accoglienza e l’educazione dei minori in situazione di difficoltà. Nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto quando si parla di bambini e ragazzi” ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“Ringrazio l’Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, per l’attenzione e il lavoro costante verso i bisogni dei nostri territori”, ha aggiunto Piazza.

“Nel territorio lecchese – prosegue – sono numerosi i piccoli Comuni che si fanno carico, con grande senso di responsabilità e spirito di comunità, della tutela dei minori. Questo intervento vuole essere un riconoscimento al loro impegno e uno strumento concreto per garantire continuità nei percorsi educativi e di protezione sociale”.

“È fondamentale valorizzare la collaborazione tra Regione, Comuni e realtà sociali locali. Continueremo a lavorare in questa direzione, con ascolto e responsabilità”, conclude Piazza.