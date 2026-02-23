DA REGIONE OLTRE 3 MILIONI DI EURO PER IL RISANAMENTO DEI LAGHI

LECCO – Regione Lombardia ha approvato i criteri per l’assegnazione di contributi destinati agli enti pubblici per interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri, stanziando complessivamente 3.170.000 euro nel triennio 2026–2028: 1.170.000 euro per il 2026, 1.000.000 euro per il 2027 e 1.000.000 euro per il 2028.

L’iniziativa è rivolta a Province, Comuni (in forma singola o associata), Comunità montane, Unioni di Comuni, Autorità di bacino lacuale, enti gestori di aree protette e uffici d’Ambito Territoriale Ottimale interessati dai laghi inseriti nel Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA).

Le risorse finanzieranno interventi articolati in tre macro-ambiti:

1. Tutela e miglioramento della biodiversità, con azioni di gestione delle specie animali e vegetali, sia autoctone sia alloctone;

2. Riqualificazione spondale, attraverso il miglioramento della morfologia e della funzionalità ecologica delle sponde, la creazione e manutenzione di fasce tampone ed ecosistemi filtro, oltre a interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento dei servizi ecosistemici e al risanamento diretto dei corpi idrici;

3. Miglioramento dell’assetto fognario, con opere di contenimento dell’impatto degli sfioratori e interventi per una gestione sostenibile delle acque meteoriche nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica.

Sono ammissibili a finanziamento le spese di realizzazione di opere e lavori, le spese tecniche di progettazione e collaudo, studi e indagini, l’acquisizione di aree o immobili funzionali agli interventi e le manutenzioni straordinarie connesse alla tutela e alla fruizione dell’ecosistema lacustre, realizzate entro un chilometro lineare dalle sponde.

I lavori finanziati dovranno concludersi e procedere alla rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2028.

“Si tratta di un provvedimento concreto e strategico per la salvaguardia dei nostri laghi, patrimonio ambientale, paesaggistico ed economico di straordinario valore anche per il Lecchese” – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

“I laghi rappresentano una risorsa fondamentale per il turismo, per la qualità della vita dei cittadini e per l’equilibrio ambientale. Con questi fondi sosteniamo interventi strutturali capaci di migliorare la qualità delle acque, rafforzare la biodiversità e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche.”

“L’obiettivo – conclude Piazza – è accompagnare gli enti locali in una programmazione seria e lungimirante, favorendo progettualità che sappiano coniugare tutela ambientale, sicurezza idraulica e valorizzazione delle sponde anche sotto il profilo della fruibilità. Regione Lombardia continua così a investire in modo concreto sui territori lacustri lombardi, sostenendo interventi strategici per la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità.”

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche regionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal PTUA, con particolare attenzione al miglioramento della qualità ecologica dei laghi lombardi.