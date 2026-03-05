DA REGIONE OLTRE UN MILIONE PER I MUSEI D’IMPRESA, DOMANDE ENTRO IL 24 APRILE

LECCO – Un’opportunità concreta per le imprese del territorio lecchese. Regione Lombardia ha aperto un nuovo bando da 1.150.000 euro dedicato ai Musei d’Impresa, misura che punta a sostenere le aziende che vogliono raccontare, valorizzare e innovare la propria storia produttiva.

Le domande potranno essere presentate fino alle 12 del 24 aprile attraverso il portale regionale “Bandi e Servizi”.

Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto che coprono il 100% delle spese ammissibili: fino a 50.000 euro per le singole imprese (con investimento minimo di 10.000 euro); fino a 80.000 euro per le filiere produttive riconosciute (con investimento minimo di 20.000 euro).

Un’occasione che riguarda da vicino la provincia di Lecco, storicamente uno dei motori manifatturieri lombardi, con eccellenze nei settori metalmeccanico, siderurgico, meccanico di precisione e dell’innovazione tecnologica.

“Il Lecchese ha una tradizione industriale che rappresenta un patrimonio identitario unico – sottolinea il sottosegretario regionale Mauro Piazza –. Con questo bando vogliamo offrire alle nostre imprese uno strumento concreto per valorizzare la propria storia e rafforzare il legame con il territorio”.

La misura promuove la collaborazione tra imprese, scuole di ogni ordine e grado, università lombarde, centri di ricerca, associazioni di categoria e realtà culturali locali. Sono finanziabili progetti di nuovi allestimenti – anche digitali – la riqualificazione di spazi esistenti, la valorizzazione di aree visitabili degli stabilimenti produttivi e iniziative di promozione in Italia e all’estero.

“I Musei d’Impresa non sono solo luoghi della memoria – prosegue Piazza – ma strumenti strategici per trasmettere ai giovani la cultura del lavoro, dell’ingegno e dell’imprenditorialità che hanno reso grande il nostro territorio. In provincia di Lecco abbiamo esempi di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale”.

Nella precedente edizione del bando erano stati finanziati 35 progetti in tutta la Lombardia, con uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro e la nascita della rete lombarda dei Musei d’Impresa.

“Invito le realtà produttive lecchesi – conclude Piazza – a cogliere questa opportunità e a presentare domanda entro il 24 aprile. Investire nella propria storia significa investire nel futuro del territorio“.