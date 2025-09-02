DA SETTEMBRE VIABILITÀ MODIFICATA A VERCURAGO PER LA NUOVA SCUOLA

VERCURAGO – A Vercurago è stato introdotto un nuovo divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore lungo le vie Leone XIII° e Beata Caterina Cittadini durante i giorni di attività scolastica, dal lunedì al venerdì, nel periodo che va da settembre a giugno.

Questa decisione, presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Maggi, si è resa necessaria in quanto dal 12 settembre apre il nuovo plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado. Comportando un aumento del traffico lungo via Beata Cittadini.

Il divieto sarà valido ogni mattina dalle 7:30 alle 8:20 per garantire la sicurezza degli studenti che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado situate in queste vie.

Sono previste alcune deroghe: potranno circolare liberamente i veicoli del personale docente e degli operatori scolastici, i mezzi di emergenza e urgenza, i veicoli di pubblico servizio, oltre a quelli dei residenti delle vie interessate, quali via Leone XIII°, via Beata Caterina Cittadini, via Novella, via Innominato, via Italia e Piazza Marconi.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedVer