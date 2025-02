“DA SOLO NON BASTO”, IN MOSTRA A LECCO I RAGAZZI DI “PORTOFRANCO”

LECCO – Portofranco è attivo a Lecco dal 2017 e coinvolge oggi una quarantina di adulti (insegnanti, ex insegnanti e non) insieme ad un centinaio di ragazzi delle scuole medie superiori, italiani e stranieri di prima e seconda generazione, di fedi e provenienze diverse. Ci si aiuta nello studio e nel percorso scolastico, ma non si tratta (solo) di un doposcuola o di un centro che distribuisce lezioni private (gratuite). Così a Lecco, così in altre città italiane: sono ormai migliaia i ragazzi (e gli adulti) coinvolti in questa esperienza.

Un’esperienza che sarà possibile incontrare grazie alla mostra “Da solo non basto”, allestita in città dall’11 al 15 febbraio presso l’Officina Badoni di corso Matteotti 7. Proposta per la prima volta al Meeting di Rimini del 2023, realizzata attorno ai racconti dello scrittore Davide Mencarelli e illustrata da Giacomo Bettiol, “Da solo non basto” sta facendo il giro d’Italia e nella versione lecchese sarà arricchita da alcuni pannelli che illustrano l’opera di Portofranco tra i ragazzi. Quella che viene suggerita è l’immersione nell’universo giovanile, raccogliendo l’eco di domande, attese, ferite, desideri, documentando alcuni tentativi di ascoltare e rispondere alle tensioni che lo abitano.

L’inaugurazione è in programma lunedì 10 febbraio alle 17, all’Officina Badoni, con la presenza di Alberto Bonfanti (presidente Portofranco Italia, che per la sua opera è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano) e del giornalista Giorgio Paolucci (curatore della mostra). Interverrà anche Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese che ha dato vita a Officina Badoni coinvolgendo direttamente nel progetto Portofranco attraverso il Concorso di idee “Officina Badoni 2030”: non a caso, dunque, la proposta dei prossimi giorni è ospitata nella sede di corso Matteotti. Parlerà poi Costanza Bancheri, che di Portofranco Lecco è la responsabile. La mostra viene proposta grazie alla collaborazione di Compagnia delle Opere Lecco-Sondrio, Centro Culturale Alessandro Manzoni, Fondazione Don Giovanni Brandolese e, naturalmente, di Officina Badoni.

Portofranco Lecco ha sede presso la “Casa degli Angeli” di via Belvedere, dal 2021 gratuitamente a disposizione dell’iniziativa: qui i ragazzi possono cercare di risolvere le loro difficoltà scolastiche o ritrovarsi a studiare insieme, ma incontrano pure un’amicizia e una compagnia con i coetanei e con degli adulti consapevoli che il “da non solo non basto” vale anche per loro “grandi”, altrettanto bisognosi di vedere crescere il gusto per la bellezza e la passione per la verità, insieme all’amicizia. Dunque, si studia e si ripassa, ma di tanto in tanto si festeggia o si prega, si partecipa alla Colletta Alimentare, si visita qualche mostra… Insomma, si vive.

Orari della mostra: da martedì 11 febbraio a venerdì 14 febbraio, 9:30-12:30 e 14:30-17. Sabato 15 febbraio 9:30-12.

Prenotazione visite guidate (obbligatoria per classi o gruppi superiori alle 10 persone) alla mail portofranco.lc@libero.it