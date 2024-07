DA TUTTO IL MONDO A PREMANA PER IL 30° GIIR DI MONT. I TOP RUNNER

PREMANA – È tutto pronto per il XXX Giir di Mont con un’edizione che farà parlare di sé e si preannuncia ricca di presenze, novità e fuochi d’artificio. L’iconica competizione sotto egida FIDAL e tappa Gold Label della Valsir Mountain Running World Cup 2024 fra poche ore porterà la storia, il presente e il futuro del mountain running sulle incantate montagne della Valsassina tra gli alpeggi di Premana. Il 27 e 28 luglio prossimo ci sarà tutto il mondo della corsa in montagna, atleti e appassionati, in presenza o collegati in diretta streaming, con gli occhi e il cuore concentrati su questo piccolo paese, dalle tradizioni orgogliosamente radicate e un numeroso nucleo di giovani attivi e intraprendenti, tanto da sfidare l’inizio dei Giochi Olimpici a Parigi. Perché anche qui si giocherà una sfida mondiale con 18 nazioni presenti e più di 800 tra atleti e atlete sulla linea di partenza, pronti a darsi battaglia sulle tre ardue salite e le tre tecniche discese per riuscire a scalare il podio del Giir di Mont 32 Km.