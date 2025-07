DAGLI ISTITUTI AIROLDI E MUZZI 10 BORSE DI STUDIO PER IL CORSO ASA

LECCO – Gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco mettono a disposizione 10 borse di studio a copertura parziale del costo del corso di formazione professionale per ASA (Ausiliario Socio Assistenziale), operatore di interesse socio-assistenziale che svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona e a ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali. Al termine del percorso è previsto l’inserimento lavorativo nell’organico degli Istituti presso l’RSA di Lecco con qualifica ASA.

“La figura degli ASA, così come quella degli OSS, è un profilo professionale di cui realtà come la nostra hanno sempre maggior bisogno, per poter garantire un sempre più elevato livello di qualità alla cura dei nostri ospiti. – spiega il direttore generale degli IRAM, Marco Magnelli – Purtroppo è al tempo stesso una figura che si fatica a reperire sul mercato del lavoro. Per questo motivo abbiamo pensato di investire nella formazione di 10 operatori ASA, sostenendo quasi il 50 per cento del costo di iscrizione al corso di formazione di circa un anno, che sarà svolto dalla Fondazione Luigi Clerici di Lecco, e garantendo a chi vi prenderà parte l’assunzione presso il nostro Istituto. È una scelta di prospettiva, che ci porta ad investire sulla formazione professionale di quanti sono interessati a un lavoro di cura delle persone, offrendo un’opportunità concreta di crescita e di occupazione”.

Il percorso formativo avrà la durata di 800 ore totali di cui 370 ore di aula, 80 ore di esercitazione, 350 ore di tirocinio e prenderà il via il 7 ottobre. La sede del corso è presso la Fondazione Luigi Clerici di Lecco, in Via Baracca 5. Per accedere a questa opportunità occorre avere 18 anni, essere in possesso di un Diploma scuola media inferiore o in alternativa di un attestato CPIA (se il diploma è stato conseguito all’estero occorre la “Dichiarazione di Valore” rilasciata dall’Ambasciata Italiana nel Paese di emissione) e disporre di una buona conoscenza della lingua italiana (almeno livello B1).

Grazie al contributo degli Istituti, il costo di iscrizione viene abbassato a 900 euro (anziché 1700 euro). Le iscrizioni chiuderanno il 25 settembre.

