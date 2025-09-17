DAI GIOVANI IMPRENDITORI DI ANCE LECCO SONDRIO UN TAVOLO PER CASAMICA

LECCO – È stato ufficialmente consegnato ed installato sabato, nel pacchetto di CasAmica Lecco, il tavolo scelto dai Giovani Imprenditori Edili di ANCE Lecco Sondrio e regalato all’associazione che, dal 2016, accoglie nelle 18 camere della propria struttura malati e loro familiari in difficoltà che devono soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi, per ricevere le cure di cui hanno bisogno dalle strutture ospedaliere e persone che vivono momenti di fragilità sociale.

La casa di accoglienza di Lecco è parte della rete nazionale di CasAmica ODV, presente anche a Milano e Roma, e ogni anno ospita centinaia di persone, offrendo non soltanto un alloggio, ma anche supporto umano, vicinanza e occasioni di socialità. L’obiettivo è quello di trasformare un momento difficile in un’esperienza meno solitaria, grazie ad un ambiente familiare e accogliente.

“Il significato di questo dono – ha spiegato Alessandra Scola, responsabile volontari ed eventi di CasAmica Lecco – va molto al di là del suo valore di oggetto di arredo. È un simbolo: attorno ad un tavolo ci si incontra, si dialoga, si condividono esperienze e momenti di vita quotidiana”.

“Vogliamo che questo tavolo possa diventare un segno di speranza. – ha sottolineato Mattia Elia, presidente dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE Lecco Sondrio – È una responsabilità di tipo sociale che noi Giovani Imprenditori di ANCE Lecco Sondrio sentiamo di avere verso la comunità in cui viviamo e in cui operiamo. Del resto, la speranza è il valore che contraddistingue noi giovani. E il nostro impegno è indirizzato nel costruire insieme non soltanto edifici e spazi, ma soprattutto relazioni, comunità e senso di appartenenza”.

Alla cerimonia, conclusasi con la visita della struttura e una merenda comunitaria, erano presenti per il Comune di Lecco Ruggero Plebani e Luca Longoni, mentre i Giovani Imprenditori Edili di ANCE Lecco Sondrio, intervenuti numerosi, erano presenti con le loro famiglie, a testimonianza di quanto questo progetto li abbia particolarmente toccati. Un particolare ringraziamento è stato indirizzato dai Giovani Imprenditori agli alunni della Fondazione Clerici, che hanno aiutato nella realizzazione del basamento del tavolo.

I Giovani Imprenditori hanno inoltre espresso sincera gratitudine al personale e ai volontari di CasAmica, riconoscendo il valore inestimabile del loro impegno quotidiano nell’accogliere, sostenere e accompagnare le persone che attraversano momenti difficili. La loro dedizione è stata definita un esempio concreto di solidarietà e di comunità attiva.

Per i Giovani Imprenditori di ANCE Lecco Sondrio questa iniziativa a carattere sociale sarà la prima di una serie, che si intende ogni anno replicare a vantaggio della comunità locale.