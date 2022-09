Buongiorno,

vorrei segnalare l’inefficienza e la disorganizzazione del servizio trasporti dalla Valsassina a Lecco e viceversa.

In particolare, la mattina capita spesso che molti ragazzi non trovino posto o addirittura non riescano a salire sui pullman a causa dell’eccessivo affollamento dei mezzi pubblici. Per non parlare del ritorno, dove la prima settimana di scuola è stato messo a disposizione soltanto un pullman per l’intera valle e tocca attendere un’ora per il pullman successivo.

Mi sembra una situazione assurda, che spero si possa risolvere il prima possibile.

Attendiamo provvedimenti da parte della prefettura e della direzione del servizio trasporti Arriva.

M. G.