DAL 1° DICEMBRE STOP AI BIGLIETTI CARTACEI ARRIVA ITALIA A LECCO

LECCO – A seguito dell’attivazione, lo scorso febbraio, del nuovo sistema di bigliettazione elettronica su tutti i servizi di trasporto gestiti da Arriva Italia nell’area di Lecco, si informa l’utenza che tutti i biglietti cartacei già emessi saranno validi esclusivamente fino al 30 novembre 2025.

A partire dal 1° dicembre, i titoli cartacei residui già emessi non saranno più utilizzabili né rimborsabili. Si invita pertanto la clientela a utilizzare entro tale data eventuali biglietti cartacei ancora in proprio possesso.

Il nuovo biglietto elettronico, introdotto da Arriva Italia in tutte le aree servite della Lombardia, rappresenta un importante passo avanti in termini di sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione degli sprechi legati ai titoli di viaggio usa e getta.

Il biglietto elettronico è ricaricabile: al momento dell’acquisto è sufficiente indicare la tratta (origine – destinazione) desiderata e sarà possibile caricare più corse per lo stesso percorso. Una volta esauriti i viaggi acquistati, il biglietto potrà essere nuovamente ricaricato, fino a quando risulterà integro e funzionante.

Oltre al biglietto elettronico ricaricabile, sono disponibili ulteriori modalità alternative al biglietto cartaceo: