DAL 12 GENNAIO CHIUDE PER LAVORI IL PONTE CICLOPEDONALE SULL’ADDA

CALOLZIOCORTE / OLGINATE – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito del ponte ciclopedonale (ex ferroviario) che collega i Comuni di Olginate e Calolziocorte, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione programmati sul manufatto.

La chiusura sarà attiva dalle 7 di lunedì 12 gennaio alle 18 di venerdì 23 gennaio. Sono esclusi festivi e prefestivi, durante i quali il ponte sarà riaperto temporaneamente, dalle 18 di venerdì 16 gennaio alle 7 di lunedì 19 gennaio.

Durante le giornate lavorative, invece, il transito sarà completamente vietato a tutte le categorie di utenti.

Il ponte, oggi parte integrante dell’itinerario cicloturistico regionale PCIR 3 Adda, è di proprietà della Provincia in comodato d’uso gratuito e rappresenta uno dei collegamenti più utilizzati da pedoni, ciclisti e runner lungo l’alzaia del fiume.

Gli interventi sono stati affidati alla ditta Legnotech Spa di Tirano (SO) e prevedono attività di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei fruitori.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedViab