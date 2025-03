DAL 17 MARZO NUOVI ORARI PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VALMADRERA

VALMADRERA – A partire da lunedì 17 marzo, grazie alla sinergia tra amministrazioni comunali e Silea, cambiano gli orari di apertura del centro di raccolta intercomunale di Valmadrera, Civate e Malgrate.

La novità principale è rappresentata dalla nuova apertura del sabato pomeriggio per le utenze domestiche (famiglie). Il sabato, la ricicleria sarà aperta ai cittadini dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 12 alle 16.

Saranno dunque ampliati gli orari in una delle giornate più frequentate della settimana, come confermato anche dalle analisi dei dati raccolti grazie al nuovo totem touch-screen, da poco installato all’ingresso del centro di raccolta, che permette di registrare tutti gli accessi suddivisi per fasce orarie.

Al lunedì il centro di raccolta di via Vassena aprirà alle utenze domestiche solo al pomeriggio dalle 14 alle 17. La ricicleria rimarrà dunque chiusa al lunedì mattina, per consentire le operazioni di svuotamento dei cassoni e movimentazione dei rifiuti conferiti durante la nuova apertura di sabato pomeriggio.

Rimangono, invece, invariate le aperture per i cittadini del martedì dalle 9 alle 12.30 e del mercoledì dalle 14 alle 18.

Dal 17 marzo, raddoppieranno inoltre i pomeriggi di apertura per le utenze non domestiche (ditte) che potranno accedere sia al martedì dalle 14 alle 17 che al giovedì, sempre dalle 14 alle 17.

Queste novità vanno ad aggiungersi alla nuova “Dogana del Riuso” promossa dal Centro Farmaceutico Missionario in collaborazione con Silea. Ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle 14 alle 16, all’ingresso del centro di raccolta di via Vassena è presente un presidio per “intercettare” oggetti ancora riutilizzabili (piccoli elettrodomestici, arredi di dimensioni ridotte, oggettistica e giocattoli ecc.) e dare loro una seconda vita prima che diventino rifiuti.