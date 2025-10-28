DAL 1º NOVEMBRE LA RASSEGNA “ESTATE DI SAN MARTINO 2025”

VALLE SAN MARTINO – La rassegna culturale L’Estate di San Martino, giunta alla sua XXXIV edizione, rappresenta per la comunità della Valle San Martino le radici visibili nel proprio territorio: il cuore pulsante della vita culturale e dell’attaccamento alla propria storia e alle tradizioni locali. San Martino, patrono dell’intera valle, incarna un’identità condivisa che anche quest’anno si esprime forza e coesione.

La manifestazione, che prenderà il via sabato 1º novembre, è organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle Sa Martino in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo e si presenta solida e partecipata, grazie alla rinnovata sinergia tra istituzioni ed enti, uniti nell’organizzazione e nella promozione di un ricco ventaglio di iniziative.

Tanti gli appuntamenti in calendario, tra cui momenti di festa e rievocazione della vita del Santo, un articolato calendario religioso, visite guidate a siti e luoghi di pregio, spesso non accessibili al pubblico; attività dedicate a famiglie e giovani, oltre a incontri culturali e di approfondimento e presentazione di attività di educazione al patrimonio per insegnanti e per gruppi.

Un calendario di appuntamenti che custodisce la memoria, sostiene il presente e ispira il domani.

RedCult