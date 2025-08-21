DAL 22 AL 24 AGOSTO LA CROCE ROSSA IN FESTA A GALBIATE

GALBIATE – Dal 22 al 24 agosto, l’oratorio di Galbiate ospiterà una tre giorni di solidarietà e divertimento con la Festa della Croce Rossa di Galbiate. Un evento imperdibile che unisce buona cucina e intrattenimento. Tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività e i progetti della Croce Rossa locale.

La festa si apre venerdì 22 agosto alla sera (apertura della cucina dalle 19). Ricca varietà di piatti che spaziano dalla tradizione locale ai grandi classici:

Tagliere misto con salumi e formaggi

Pasta al pomodoro e pasta all’amatriciana

Arrosticini di agnello

Grigliata mista (salamella, wurstel, costine)

Cotoletta con patatine

Polenta e gorgonzola

Panino con salamella

Caprini e patatine fritte

Verdure pastellate

Dolci

L’intrattenimento musicale sarà affidato a Serena, che animerà la serata con karaoke e balli di gruppo.

Sabato 23 agosto l’intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Pietro e Andrea, che proporrà un repertorio variegato: liscio, latino, balli di gruppo, disco e revival, garantendo divertimento per tutte le età e tutti i gusti musicali. Al menu del venerdì si aggiungeranno i pizzoccheri (specialità della serata) e “Le frittelle di Alfea” (dolce speciale).

Domenica 24 agosto dalle 16:

Controlli sanitari gratuiti : misurazione della glicemia e della pressione a cura delle infermiere volontarie dell’Ispettorato della Croce Rossa di Lecco;

: misurazione della glicemia e della pressione a cura delle infermiere volontarie dell’Ispettorato della Croce Rossa di Lecco; Simulazione educativa : dimostrazione degli effetti dello stato di ebbrezza tramite speciale visore;

: dimostrazione degli effetti dello stato di ebbrezza tramite speciale visore; Simulazione di un soccorso (alle 17): intervento dimostrativo in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Valmadrera.

Confermata la cena (apertura cucina alle 19) e intrattenimento con il DJ set di Mr Catt.

Un’attenzione speciale è dedicata ai più piccoli: ogni sera la “Fabbrica del Divertimento” metterà a disposizione gonfiabili e giochi per garantire ore di spensieratezza ai bambini.