DAL 23 AL 30 SETTEMBRE LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT, EVENTI ANCHE A LECCO

LECCO – Il Comune di Lecco aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport), un’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, stili di vita sani e attivi, e il benessere fisico e mentale che si colloca ogni anno dal 23 al 30 settembre. La settimana è coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promossa da Sport e Salute Spa.

A Lecco il programma dell’edizione 2024 si articola in due giornate.

“Anche quest’ anno aderiamo con piacere alla Settimana Europea dello Sport, specialmente dopo un’estate così densa di avvenimenti sportivi – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Nel corso della settimana avremo la possibilità di premiare una serie di talenti sportivi del nostro territorio, che nel corso della stagione sportiva appena conclusa hanno raggiunto importanti traguardi, anche di crescita personale. Nel corso della settimana dedicheremo una giornata anche allo sport inclusivo presso il playground di Germanedo: sarà questa una bella opportunità per tutti i ragazzi per avvicinare discipline sportive magari mai sperimentate. Un grande ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e a chi contribuirà all’ organizzazione di queste iniziative”.

Giovedì 26 settembre alle 18.30 in piazza Garibaldi (in caso di maltempo, presso il centro civico Sandro Pertini di via dell’Eremo, 28), si terrà “Talenti sportivi 2024”, durante il quale saranno premiati gli atleti indicati dalle Asd di Lecco, che nel corso della stagione sportiva 2023-2024, hanno raggiunto obiettivi importanti per il loro percorso di crescita e formazione sportive.

Sabato 28 settembre, dalle 10 alle 18:30 al Playground di Germanedo, avrà luogo “Just Play”, una giornata di attività ludico-sportive e inclusive, con il coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado “Antonio Stoppani” e di numerose associazioni sportive dilettantistiche del territorio. L’evento è aperto a tutti, con particolare attenzione alla fascia d’età 7-12 anni e ha l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva quale gioco e lo sport inclusivo, oltre che far conoscere alle nuove generazioni i parchi cittadini che spesso offrono la possibilità di praticare diverse discipline. Durante la giornata, sarà possibile avvicinarsi al minibasket, al baskin (uno sport inclusivo ispirato al basket, che integra giocatori diversamente abili con giocatori normodotati), allo skateboard e alla giocoleria. Nel pomeriggio è previsto un triangolare amichevole di pallacanestro per la categoria esordienti (11/12 anni). Non mancherà la musica e lo speakeraggio, a condurre le attività.