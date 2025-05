DAL 28 MAGGIO LA MOSTRA “REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO”

LECCO – Verrà inaugurata mercoledì 28 maggio alle 11 nel cortile del palazzo comunale la mostra “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, inserita nel calendario delle mostre del Comune di Lecco, ideata e promossa dall’associazione Pio Galli, da Cgil Lecco e Anpi Lecco in collaborazione con il Simul.

L’esposizione, visitabile dal 28 maggio al 7 giugno, è frutto di una catalogazione fotografica di manifesti del 1° maggio e documenti sindacali, provenienti dagli archivi dall’associazione Pio Galli, raccolti e rielaborati dagli studenti e studentesse del liceo artistico Medardo Rosso nel corso dell’anno scolastico.

Il progetto è stato inserito nelle attività di Pcto e di educazione civica, a cui hanno partecipato le classi terza F (audiovisivo – multimediale), quinta A (grafica) e quinta B (arti figurative), coadiuvate dai professori Cazzaniga, Chiuppi e Panzera.

“All’indomani della festa dei lavoratori del primo maggio, e in procinto di festeggiare la nostra Repubblica il 2 giugno, l’associazione Pio Galli, Anpi e Cgil, in collaborazione con il Sistema museale urbano lecchese, d’intesa con l’amministrazione comunale di Lecco, promuovono una mostra che sarà allestita proprio nel cortile del municipio, per conoscere e approfondire uno degli articoli fondanti della nostra Costituzione – dice l’assessora alla cultura Simona Piazza – Ringraziamo gli alunni del Medardo Rosso per l’accurato lavoro di selezione e progettazione sul tema del dovere e del diritto al lavoro: questa mostra è infatti un’occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni a questo importante tema”.