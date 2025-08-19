DAL 29 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE LA “FESTA SOTTO IL CAMPANILE” A GALBIATE

GALBIATE – Musica, cultura, sport, spettacoli e… buona cucina. È questa la formula vincente della “Festa sotto il campanile” di Galbiate, giunta alla sua diciassettesima edizione, organizzata dalle associazioni galbiatesi con il patrocinio dell’amministrazione comunale galbiatese e il cui ricavato andrà come sempre a favore delle opere parrocchiali.

Dunque, appuntamento all’oratorio di Galbiate venerdì 29 agosto per il grande debutto e poi via senza soste, fino a domenica 7 settembre, per tante serate ricche di eventi di vario tipo, con la cucina e la musica protagoniste.

Citare tutto il programma non è facile, ma per quanto riguarda la musica vale la pena di ricordare l’apertura della Festa il 29 agosto con il Premiato Corpo Musicale di Galbiate e le Majorettes, a seguire la serata danzante con Saverio Masolini Band. Grande serata di spettacolo sabato 30 agosto, in collaborazione con il Comune di Galbiate, dove verrà presentato il terzo Palio Canoro della Provincia di Lecco, gara tra i bambini e ragazzi di Galbiate e della Provincia di Lecco. Il primo week-end si concluderà il 31 agosto con l’orchestra I PAIP pronta a far ballare grandi e piccini.

A seguire nella settimana tanti altri appuntamenti di musica il 4 settembre si balla con l’orchestra Gin Spada Band, il 5 settembre tributo a Zucchero, Joe Cocker & Soul Rock con i Rhytm and Sugar – serata organizzata dall’AVIS e dall’AIDO sezione di Galbiate e per finire il 6 settembre con Una Città per Cantare, gara canora organizzata dalla Proloco Galbiate.

Ma la Festa Sotto il Campanile non offre solo musica ma anche sport con la Camminata delle famiglie organizzata dal Gruppo Podistico (alle 19 del 1º settembre), alla consueta serata di martedì 2 settembre con le videostorie di sport del giornalista sportivo Nando Sanvito quest’anno dal titolo “La Grammatica del Destino” e la possibilità, venerdì 29 agosto e martedì 2 settembre, di salire sul nostro amato Campanile grazie ai volontari del GPL Galbiate.

Mercoledì 3 settembre grande serata di magia per i bambini e le loro famiglie con lo spettacolo del Mago Tittix – serata organizzata dall’Associazione Pensionati di Galbiate.

Per chiudere il gran finale il 7 settembre, ci sarà una serata dedicata ai saluti del Parroco Don Erasmo, che dopo 9 anni lascia la comunità Pastorale per la Parrocchia di Cerro Maggiore.

Se poi aggiungiamo che in ogni serata, prima e durante le esibizioni musicali che inizieranno alle 21, si potranno gustare menù ogni volta diversi e a tema, allora davvero non ci resta che aspettare tutti… sotto il campanile di Galbiate.