DAL 3 NOVEMBRE IL CORSO DI STORIA DELLA MUSICA A VILLA GOMES

LECCO – Torna a Villa Gomes dal 3 novembre il corso di storia della musica a cura del musicologo Angelo Rusconi, per il Civico istituto musicale Giuseppe Zelioli di Lecco.

Si tratta di un ciclo triennale di storia della musica, articolato in dieci lezioni ogni anno, realizzato con il supporto di strumenti multimediali e ascolti in cui verranno esplorati, in forma divulgativa e comprensibile a tutti, oltre mille anni di storia: dai repertori medievali come il canto gregoriano e i trovatori fino alle rivoluzioni del XX secolo, attraversando l’opera lirica, la musica sinfonica e strumentale, sempre in dialogo con la storia e la cultura delle diverse epoche.

Così l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Anche quest’anno la nostra scuola civica offre l’opportunità di approfondire la storia della musica attraverso una serie di incontri a tema per comprendere meglio come nel corso dei secoli l’uomo ha utilizzato la musica per esprimere le proprie emozioni. Un ringraziamento alla scuola per questa opportunità e per la passione che attraverso i suoi docenti riesce a trasmettere a tutti i propri alunni”.

Gli incontri si svolgeranno nei giorni lunedì, martedì e mercoledì alle 18.30 e potranno essere seguiti sia in presenza che da remoto.

Il lunedì sarà dedicato alla musica più moderna, dal tardo Romanticismo fino alle rivoluzioni del Novecento. Il martedì si concentrerà sul periodo classico della musica occidentale, con compositori come Mozart, Beethoven e i primi romantici come Schubert, Chopin e Schumann, senza trascurare l’opera dalle origini al Romanticismo rappresentata da Bellini, Donizetti e Verdi. Infine, il mercoledì le lezioni si focalizzeranno sull’epoca più antica, che va dal Medioevo fino a Bach, con particolare attenzione al canto gregoriano, alla poesia cantata medievale e alla grande polifonia rinascimentale.

Il costo di iscrizione è di 90 euro. Inoltre, Fondazione Clerici, ente gestore della scuola civica, offrirà l’opportunità di fruire della risorsa “storia della musica on line”, che potrà essere acquistata con un costo supplementare.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.civicalecco.org oppure chiamare il numero 0341 422782 da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 18 o scrivere a info@civicalecco.org.