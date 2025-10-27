DAL 3 NOVEMBRE IN BIBLIOTECA A VALMADRERA I POMERIGGI PER LA TERZA ETÀ

VALMADRERA – Presso la Biblioteca di Valmadrera è ripresa l’iniziativa rivolta alla terza età “Un pomeriggio insieme per parlare di…”

Un momento pensato per incontrarsi, parlare, confrontarsi su temi diversi, passare del tempo assieme.

Si parla spesso di salute, specie in relazione a chi ha qualche anno in più, ma talvolta si dimentica che la salute è fatta anche e soprattutto di comunicazione e relazioni; e le Biblioteche in particolare devono sviluppare il loro ruolo di luogo di incontro per la comunità.

Tiziana Bergamini, volontaria e “lettrice” molto nota e apprezzata, ha avviato il gruppo e guiderà tutti gli incontri, ma saranno appuntamenti in cui tutti potranno apportare un contributo di parole, di pensiero, di ricordi.

Gli argomenti verranno poi scelti via via dal gruppo dei partecipanti: attualità, storia locale, vita vissuta, mestieri, arte e tutto quanto possa stimolare il pensiero e il dialogo. Le risorse della Biblioteca (libri, riviste, quotidiani, materiali storici) forniranno appoggio, spunti e approfondimenti per i temi di volta in volta scelti.

Gli incontri si terranno tutti i lunedì a partire dal 3 novembre dalle 15 alle 16.30 presso il nuovo Spazio FBF del Centro Fatebenefratelli.