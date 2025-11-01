DAL 4 NOVEMBRE A MALGRATE LA FESTA DI SAN CARLO AL PORTO

MALGRATE – Un ricco calendario di appuntamenti in occasione della solennità di san Carlo a cui la parrocchia di Malgrate al Porto è intitolata.

Martedì 4 novembre alle 17 si terrà la messa nella memoria liturgica di san Carlo nella chiesa a lui dedicata.

Sabato 8 novembre alle 18, dalla chiesa di San Carlo al Porto si terrà la processione con la statua di san Carlo seguita dalla messa solenne. In caso di pioggia si celebrerà solo la messa.

Presiede la funzione don Carlo Luoni nel suo trentacinquesimo anniversario di ordinazione.

A seguire apericena aperta a tutti per festeggiare insieme.

Domenica 9 novembre, alle 11:15, sarà celebrata la messa, con a seguire il pranzo comunitario. Per prenotazioni info sul sito www.leccocentro.it.

Il pomeriggio, dalle 14:30 presso la parrocchia in via Roma 10 a Malgrate, sarà animato con la ruota della fortuna e la vendita di pop-corn e zucchero filato. Alle 16 preghiera in chiesa per tutti e a seguire merenda. In conclusione l’estrazione della sottoscrizione a premi san Carlo 2025 alle 17:30.