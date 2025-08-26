DAL 6 SETTEMBRE LA MOSTRA PER I 130 ANNI DELLA CANOTTIERI LECCO

LECCO – Sabato 6 settembre alle 18 verrà inaugurata al Palazzo delle Paure la mostra “Canottieri Lecco. 130 anni di storia e cultura dello sport sul nostro lago“, promossa dalla società Canottieri Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco e la delegazione di Lecco del Fai, nel calendario delle mostre del Comune di Lecco e del Sistema Museale Urbano Lecchese.

La mostra, visitabile dal 7 al 21 settembre, celebra i 130 anni della fondazione della società e i cinquant’anni della nascita del Fai.

In questa occasione, attraverso documenti, manoscritti, trofei, bandiere, attrezzature, fotografie e disegni, verranno ripercorse le tappe della storia della Società Canottieri di Lecco, dalla nascita, ai disegni progettuali, dai primi eventi sportivi organizzati a Lecco, fino all’ampliamento del suo edificio. Una storia che si è negli anni intrecciata con la vita della città e dei suoi cittadini e un’attività meritoria, sia nel campo della promozione, sia dell’agonismo, valsa alla società il conferimento della Stella d’oro al Merito Sportivo del CONI. Sotto la lente anche la struttura e gli elementi architettonici che contraddistinguono l’edificio della Società Canottieri, che sono stati oggetto di studio da parte del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un’importante mostra in città, promossa dalla Società Canottieri in collaborazione con FAI e Comune di Lecco, per celebrare i 130 anni di questa storica società sportiva lecchese: una realtà cittadina di grande rilievo, nata con la volontà di aggregare la comunità attorno allo sport. Nel corso degli anni, è diventata un luogo importante sia come incubatore di grandi atleti, alcuni dei quali hanno raggiunto anche il traguardo olimpico, sia come punto di aggregazione, di promozione e di valorizzazione culturale. È con orgoglio che portiamo questa esposizione all’interno di Palazzo delle Paure, per far conoscere a tutti la tradizione e la storia di questa importante società con l’obiettivo in futuro di arrivare a valorizzare, oltre alla cultura della montagna, anche quella del lago.”

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile martedì dalle 10 alle 14, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. Per maggiori informazioni è necessario scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it, segreteria@canottierilecco.com oppure chiamare lo 0341 286729.