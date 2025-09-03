DAL 7 SETTEMBRE LA MOSTRA PER I 130 ANNI DELLA CANOTTIERI LECCO

LECCO – Il FAI Lecco ha reso noto il programma delle visite guidate a Palazzo delle Paure in occasione della mostra “Società Canottieri Lecco: 130 anni di storia e cultura del nostro lago“. Un evento che si svolge dal 7 al 21 settembre, a cura delle delegazione FAI di Lecco.

Le visite saranno tenute da Massimo Grimoldi che ha curato la stesura dei testi della mostra. E da Maddalena Medici, consigliere della Canottieri sezione tennis e vela.

La visita guidata prevede un contributo minimo di 5 euro da versare all’atto di iscrizione. I gruppi potranno essere di massimo 15 persone, mentre la durata della visita è di un’ora circa nei seguenti orari: domenica 7 settembre alle 10:30, 14:15 e 16;15; giovedì 11 settembre e venerdì 12 settembre alle 16:30; sabato 13 e domenica 14 settembre alle 10:30 e 14:15; giovedì 18 e venerdì 19 settembre alle 16,30; sabato 20 e domenica 21 settembre alle 10:30 e 14:15.

Le prenotazioni si effettuano alla biglietteria di Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre, 22 oppure telefonando al numero 0341-286729.