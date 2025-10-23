DAL CENTRO VERSO SINISTRA: IDENTIKIT DEL NUOVO CANDIDATO ANTI GATTINONI

LECCO – Mauro Fumagalli è un dirigente lecchese che ha ricoperto a lungo il ruolo di direttore dell’Espe, Ente per la formazione professionale e l’edilizia di Lecco. Durante il suo mandato, Fumagalli si è distinto nella promozione della formazione tecnica e nella collaborazione con realtà del territorio, diventando una figura di riferimento per il settore e per le reti civiche locali. Il suo impegno è stato riconosciuto anche nell’ambito del volontariato sociale, favorendo la costruzione di percorsi condivisi tra istituzioni, cittadini e associazioni.

Nel 2025, l’esperienza di Fumagalli è stata valorizzata da una coalizione di realtà centriste, tra cui gruppi civici, associazioni e forze politiche moderate lecchesi, che lo hanno scelto come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali del 2026. La sua candidatura è il risultato di un percorso partecipativo, nato con l’obiettivo di mettere al centro temi cruciali per il futuro della città e di favorire una leadership inclusiva e collaborativa. La proposta politica promossa da Fumagalli si fonda su valori di dialogo, apertura alle diverse sensibilità e sviluppo sostenibile per Lecco.

Ex direttore Espe, promotore di iniziative sociali e civiche, Mauro Fumagalli si presenta così come figura di sintesi tra competenze tecniche ed esperienza nel tessuto associativo, orientato a guidare la città tramite una visione unitaria e condivisa.

