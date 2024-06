DAL COMUNE DI LECCO CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL NOTAIO FABRONI

LECCO – Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Manetto Fabroni, storico notaio di Lecco, animatore di diverse realtà territoriali e consigliere comunale dal 1979 al 1983.

“Manetto Fabroni è stato innanzitutto uno stimato professionista lecchese: allo stesso tempo ha saputo essere punto di riferimento per tanti in ambito culturale, sociale e politico, in particolare nel cattolicesimo democratico, sia a livello territoriale sia nazionale. Dal MEIC – Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale al Circolo La Pira, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese alla Fondazione Fratelli Frassoni, passando per il Gruppo Geo Seniors del CAI Lecco: tante sono state le realtà cui Manetto Fabroni si è dedicato con generosità, contribuendo ad arricchire il dibattito e il panorama associativo della nostra città”, è il ricordo del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. “A nome mio e della mia giunta esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

L’amministrazione comunale “ricorda, oggi, con gratitudine l’impegno in campo politico, civico e culturale di Manetto Fabroni per la Città di Lecco”. Ai funerali sarà presente il Gonfalone Civico.