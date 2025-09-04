DALL’11 SETTEMBRE LA FESTA DI ANNONE: 10 GIORNI DI DIVERTIMENTO

ANNONE BRIANZA – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità: la Festa Patronale di Annone, in programma dall’11 al 21 settembre. Dieci giorni ricchi di eventi, buon cibo, musica dal vivo, tornei e attività per tutte le età. La festa si aprirà giovedì 11 settembre con un torneo di Burraco, per poi entrare nel vivo con le serate gastronomiche e danzanti. Ogni sera, a partire dalle 18.30, sarà possibile gustare i piatti del giorno, accompagnati da grigliate, fritti, pasta e birra, con servizio d’asporto disponibile fino alle 19.15.

Tra le specialità proposte: brasato con polenta, pizzoccheri, risotto con pesce persico, cassoeula, casoncelli e molto altro. Le serate saranno animate da musica dal vivo con le esibizioni di band locali come Gian Spada Band, Masolini, I Paip, Rosolino e Romantica Band, che accompagneranno i momenti conviviali con atmosfere festose e danzanti.

Da non perdere anche i momenti sportivi: tornei di calcio in programma il 12, 13 e 20 settembre alle 19.30, e nel weekend del 20 e 21 settembre spazio al divertimento dei più piccoli, con gonfiabili gratuiti disponibili nel pomeriggio.

La Festa di Annone è molto più di una semplice sagra: è un’occasione per ritrovarsi, condividere, stare insieme. Un momento di comunità reso possibile grazie all’infaticabile lavoro del Gruppo Baita e di tutti i volontari, che anche quest’anno hanno messo passione e impegno per offrire un evento curato nei minimi dettagli.

L’ingresso alla festa è gratuito tutte le sere.

Per chi desidera vivere serate all’insegna della tradizione, del gusto e dell’amicizia, la Festa Patronale di Annone 2025 è un appuntamento da non perdere.

RedCro