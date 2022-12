BALLABIO – A metà gennaio “nuova Lecco-Ballabio” aperta nei due sensi di marcia. Se nessuno ha chiesto scusa per i tre giorni di calvario appena trascorsi, quantomeno i tempi per il ritorno alla normalità sembrano essere certi. L’annuncio del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini nel giorno dell’antivigilia di Natale infatti fa eco ai tecnici Anas i quali – come suggerisce qualche sindaco smaliziato – se non ne fossero sicuri avrebbero sviato la questione.

Nel sopralluogo del rappresentante del Governo di Roma alla frana che ha tagliato in due la SS36 DIR non è mancato nulla: Salvini si è presentato in casacca Anas Fs d’ordinanza, sindaci in fascia tricolore e stampa dietro al nastro per non importunare le autorità. E ha fatto capolino anche la montagna, “salutando” con una scarica di sassi a dimostrazione che qualcosa ancora si muove.