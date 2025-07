DALLA PROSSIMA SETTIMANA NUOVI LAVORI SULLE STRADE CITTADINE

LECCO – Partiranno la prossima settimana in città una serie di lavori di manutenzione straordinaria che, da un lato, interesseranno diverse direttrici cittadine e, dall’altro, interverranno in maniera risolutiva su alcune criticità.

Due le squadre dell’impresa manutentrice Pozzi Virgilio Strade Srl al lavoro a partire da questo lunedì per conto del Comune di Lecco. La prima si occuperà di fresare e riasfaltare porzioni di diverse strade e sarà al lavoro in via Fiandra (in 3 sezioni), via IX Febbraio, via Baracca, corso Bergamo (2 sezioni), sulla rotonda tra via Redipuglia e via Belfiore, in via Redipuglia, via Ai Poggi (4 tratti), via Prealpi, via Don Luigi Monza, via Gorizia e via Montanara. La seconda interverrà al cimitero di Rancio, sostituendo un tratto fognario ammalorato e al cimitero Monumentale, riqualificando un vialetto presente a destra dell’ingresso principale che necessità di essere rimesso in quota. Prevista, inoltre, la sostituzione di porzioni di tubature dell’acquedotto comunale adibite allo scarico delle acque meteoriche presenti al centro sportivo comunale Al Bione e a Rancio, in un complesso condominiale di via Mazzucconi.

Gli interventi si concluderanno entro la fine del mese di settembre, quando sarà attenzionato corso Matteotti (con la riasfaltatura del tratto dall’ingresso del parco 7 Marzo 1944 alla rotonda di intersezione con via XI Febbraio) e corso Carlo Alberto (dalla rotonda all’altezza del parcheggio della Ventina sino all’incrocio con via Buozzi).

RedViab