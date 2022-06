LECCO – Regione Lombardia ha approvato nella giornata di martedì 14 giugno la delibera e i decreti relativi al calendario venatorio 2022/2023 ai sensi della legge regionale 26/93 (art 40, comma 5) entro il termine di legge del 15 giugno.

Domenica 18 settembre ci sarà l’apertura per le specie ornitiche (migratoria) e la piccola selvaggina stanziale. L’addestramento cani negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori alpini, zona di minor tutela, sarà possibile dal 19 agosto, mentre nei territori alpini di maggior tutela dal 1 settembre. Negli ATC, la caccia al fagiano chiuderà il 31 dicembre 2022. Quella alla starna e alla pernice rossa il 30 novembre 2022.

Il decreto riduttivo prevede la sospensione del prelievo delle specie tortora selvatica, moretta, moriglione, combattente e pavoncella. Per l’allodola è previsto un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal ‘Piano di gestione nazionale dell’Allodola’:

– prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022;

– carniere massimo per cacciatore pari a dieci capi giornalieri e cinquanta stagionali;

– gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di cinquanta capi previsto stagionalmente per un cacciatore.

Per la quaglia è possibile un prelievo massimo per cacciatore pari a tre capi giornalieri e venti stagionali nel periodo tra il 1 e il 31 ottobre 2022. Per beccaccino, frullino, gallinella d’acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia è previsto il prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023. Per la specie codone un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a cinque e 25 capi per cacciatore. Per il merlo il prelievo è compreso tra il 18 settembre e il 31 dicembre 2022, con prelievo nel mese di settembre da appostamento e limite di carniere di cinque capi per cacciatore per giornata di caccia.

Per la specie tordo bottaccio il prelievo è compreso tra il 18 settembre e il 31 dicembre 2022. Per le specie tordo sassello e cesena tra il 1 ottobre 2022 e il 19 gennaio 2023, mentre per la specie beccaccia dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023 (nel mese di gennaio 2023, il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica, confermando il carniere giornaliero massimo di due capi per cacciatore).

Nel decreto giornate integrative, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2022, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, per Lecco è prevista una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di Ispra, per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, colombaccio, germano reale, alzavola, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d’acqua.