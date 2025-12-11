DALLA REGIONE OLTRE 130 MILA EURO DESTINATI AL CINETEATRO PALLADIUM

LECCO – Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione la rete culturale del territorio. Nell’ambito della misura dedicata alle sale da spettacolo, Lecco beneficia di un finanziamento di 131.620 euro, destinato alla Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso, gestore del Cineteatro Palladium.

“Si tratta di un contributo importante che rafforza un presidio culturale storico per la città – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia -. Il Palladium è un punto di riferimento per il quartiere e per tutta Lecco: grazie a queste risorse saranno possibili interventi di adeguamento strutturale e tecnologico della sala, con l’obiettivo di rendere il teatro più moderno, accogliente e accessibile”.

Il Cineteatro ha mantenuto viva l’offerta cinematografica in tutti questi anni, continuando a proporre servizi culturali per la comunità. “È un segnale concreto dell’attenzione che la Regione rivolge ai luoghi della cultura, in particolare a quelli che, come il Palladium, svolgono un ruolo fondamentale per la vita comunitaria”, prosegue Piazza.

“Investire nella qualità degli spazi culturali significa investire nella crescita delle persone e del territorio – aggiunge -. Questo contributo rafforza la presenza della cultura a Lecco e permette al Palladium di continuare a essere un luogo di incontro, creatività e socialità”.