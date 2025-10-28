DALLA REGIONE OLTRE 249MILA EURO A LECCO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

MILANO – La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha approvato la ripartizione straordinaria del contributo regionale di solidarietà per l’anno in corso, destinando un totale di 475.000 euro alle ALER territoriali, tra cui ALER Bergamo Lecco Sondrio, a supporto delle famiglie in comprovata difficoltà economica.

Per il territorio lecchese, sono stati assegnati 249.756 euro a favore dei nuclei familiari che abitano negli alloggi SAP gestiti da ALER Bergamo Lecco Sondrio con un ISEE fino a 9.360 euro.

Questa misura rappresenta uno strumento di sostegno per gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici che si trovano in condizioni di indigenza, garantendo un aiuto concreto per far fronte alle difficoltà economiche, in particolare quelle legate ai conguagli delle spese di riscaldamento relative alla stagione termica 2022/2023, che risultano particolarmente gravosi per molte famiglie.

“Con l’assegnazione di queste risorse significative vogliamo dare un chiaro segnale di sostegno concreto a chi si trova ad affrontare problematiche abitative e condizioni di fragilità economica. La Regione Lombardia riconosce l’importanza di garantire un accesso equo alla casa, che rappresenta non solo un diritto fondamentale, ma anche la base per una vita dignitosa. È un segnale di attenzione importante per il territorio di Lecco e per tutta la Lombardia”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.