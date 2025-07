DASPO PER BANDIERA PALESTINESE, MAGNI (AVS) LI PORTA IN PARLAMENTO

LECCO – Il senatore Tino Magni ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno in merito ai provvedimenti di DASPO e alle denunce penali nei confronti di cinque tifosi – tra cui due residenti in provincia di Lecco – che, durante l’amichevole Celtic-Ajax disputata il 25 luglio allo stadio “Sinigaglia” di Como, hanno esposto la bandiera della Palestina dagli spalti.

Secondo quanto ricostruito dal senatore e da numerose fonti di stampa, l’episodio si è svolto in un clima pacifico e senza alcun gesto violento, offensivo o discriminatorio. Nonostante ciò, i tifosi coinvolti sono stati denunciati ai sensi dell’articolo 604-bis del codice penale (“propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”) e sottoposti a provvedimenti di DASPO da parte della Questura di Como.

Nell’interrogazione, il senatore Magni ha chiesto chiarimenti urgenti al Ministro in merito alla proporzionalità delle misure adottate e alla loro compatibilità con il diritto costituzionale alla libertà di espressione, in particolare in riferimento all’articolo 21 della Costituzione.

“L’esposizione della bandiera palestinese – dichiara il senatore Magni – non è vietata dalla legge italiana, né può essere di per sé considerata una minaccia all’ordine pubblico, soprattutto se espressa in modo pacifico e simbolico, come in questo caso. È grave che atti di solidarietà umanitaria possano essere trattati alla stregua di comportamenti violenti o discriminatori. Qualsiasi manifestazione lecita che porta solidarietà a un popolo che sta subendo un genocidio vedrà sempre il nostro sostegno. Al posto che intimidire chi sventola la bandiera palestinese il governo italiano dovrebbe affrettarsi a riconoscere lo stato di Palestina, come fatto da altri paesi europei”.