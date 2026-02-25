DATI DEMOGRAFICI 2025: POPOLAZIONE LECCHESE SEMPRE COSTANTE

LECCO – Anche quest’anno, il Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Lecco ha provveduto alla raccolta dei principali dati demografici, comunicati da tutti gli uffici anagrafe comunali, per l’aggiornamento della banca dati relativa alla popolazione residente al 31 dicembre 2025.

L’andamento della popolazione della Provincia continua a mantenersi pressoché costante attestandosi negli ultimi cinque anni sempre attorno ai 334.500 abitanti.

I dati dell’andamento della popolazione sono indispensabili per tutti i Comuni della Provincia impegnati nella revisione e adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) adeguato alla legge regionale 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.

Infatti, anche sulla base dei dati dell’andamento della popolazione, ogni Comune può acquisire utili elementi che concorrono a monitorare la struttura e la dinamica della popolazione, pianificare i servizi e verificare la stima dei fabbisogni di tipo residenziale o per le altre funzioni urbane.