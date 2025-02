DAVIDE BADONI, IL PICCOLO BALLERINO BALLABIESE SI RACCONTA

BALLABIO – Davide Badoni è un giovanissimo ballerino di Ballabio che ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue abilità nella danza. Recentemente, ha partecipato al Festival dei 2 Mari a Sestri Levante, dove ha vinto il primo posto nella categoria A e il premio come miglior talento. Inoltre, ha partecipato alla competizione Danzando sotto le stelle a Cantù, dove ha vinto il primo posto nella categoria solisti classico Children e il premio per la miglior preparazione tecnica. Davide è un esempio di dedizione e passione per la danza, e i suoi successi sono il risultato del duro lavoro e dell’impegno sia suo che dei suoi insegnanti …

