CARSON CITY (USA) – Ritorno in pompa magna, quando in Italia si era agli albori della giornata, per il 17enne difensore di Annone Brianza in forza al Milan Davide Bartesaghi con la prima squadra rossonera allenata da Stefano Pioli.

Il ragazzo, entrato in campo esattamente al 13’ della ripresa, nel pareggio americano 2-2 scaturito tra Juventus e Milan ha disputato un match attento – agendo diligentemente tra le linee del pacchetto arretrato meneghino. Peccato solo che abbia sbagliato il rigore decisivo nella lotteria dal dischetto, facendosi parare la conclusione da Pinsoglio.

Da 11 anni alle giovanili del Milan (lo prelevarono dopo una stagione all’Atalanta), Davide già nella scorsa stagione fu convocato nel ritiro precampionato da Pioli e impiegato nei minuti finali nella vittoriosa amichevole di Colonia (1-2), fiducia confermata quindi. Insomma, un bel passo in avanti verso il mondo del professionismo, anche se la strada è e logicamente resta in salita.

Il “duello” lecchese con lo juventino Manuel Locatelli (ha giocato sino al 15’ della ripresa) è stato quindi vinto dal centrocampista, anche se le occasioni per rifarsi non dovrebbero mancare.

Intanto domani mattina alle 9 torna in campo con diretta su Rai uno la nazionale italiana ai mondiali di calcio femminile: avversaria la fortissima Svezia. L’obiettivo è dare continuità al percorso dopo la vittoria dell’esordio (1-0) contro l’Argentina; per quanto concerne la formazione dovrebbe essere schierata nell’undici di partenza anche la missagliese in forza alla Juve Sofia Cantore, dopo i 20’ disputati nel match inaugurale contro l’Argentina.

Alessandra Montanelli