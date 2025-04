DAZI AMERICANI, IL PUGNO DURO DI TRUMP ARRIVA FINO A… CALOLZIO?

CALOLZIOCORTE – Le paure degli imprenditori lecchesi per le mosse in economia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono rivelate pericolosamente fondate: è notizia di pochi minuti fa che il tycoon abbia infatti usato il pugno duro nei confronti delle economie europee e, in particolare, di quella lecchese e calolziese.

Trump ha infatti imposto dazi fino al 30% per i prodotti sovrani dell’export della Valle San Martino, ovvero i manufatti in metallo. Il settore metallurgico calolziese, un’istituzione nell’economia del territorio, prevede cali importanti visto che le spedizioni verso la terra delle libertà, ora un po’ meno libera per loro, sono da sempre uno dei pilastri per i loro bilanci.

La vera notizia riguarda però la politica: dalle stanze di piazza Vittorio Veneto arriva la voce di una visita proprio a Calolzio del vicepresidente statunitense J.D. Vance.

Il delfino del tycoon, dopo la sortita con annesse dichiarazioni di annessione in Groenlandia, ha già anticipato di voler estendere le mire del novello impero anche sul comune lecchese, per risollevarne l’economia. Questa nuova realtà politica si troverà però alle prese con problemi simili a quelli dell’amministrazione Trump in patria, come l’immigrazione…

Che il governo Usa abbia in programma di costruire un muro sotto la stazione?

Lucio Persichetti