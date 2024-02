DDL MONTAGNA. UNCEM: “NEL ’94 LEGGE ICONICA E INAUTTUATA. RIPARTIRE DA LÌ”

ROMA – Mentre il Consiglio dei Ministri vara il ddl sulla montagna, che andrà all’esame del Parlamento insieme ad altri articolati sugli stessi temi, già depositati, Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani inquadra nel dossier allegato le necessità e le urgenze per una azione normativa statale, e poi regionale, efficace e realmente condivisa.

Il 31 gennaio 1994 veniva approvata in Parlamento l’ultima legge organica sulla Montagna della Repubblica italiana. La 97 del 1994 è rimasta “iconica” e purtroppo per gran parte inattuata. Nonostante tanti appelli di Uncem e del Parlamento. Espresse la volontà di territori, consultati e che si mobilitarono in diversi anni di lavoro preliminare, secondo le precise volontà di molti Parlamentari – non solo eletti in “aree montane” …